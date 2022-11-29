Прикрыла собой под огнем: фельдшер Екатерина Иванова рассказала, как заслужила медаль «За отвагу»

После одного из боестолкновений девушка собирала раненых и проводила эвакуацию под артиллерийским обстрелом.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В Министерстве обороны Российской Федерации наградили фельдшера, которая самоотверженно спасала жизни солдат с первого дня специальной военной операции. Молодая девушка Екатерина Иванова удостоена медали «За отвагу». После одного из боестолкновений она собирала группы раненых и проводила эвакуацию под артиллерийским обстрелом. Несмотря на опасность, ей удалось сохранить жизни абсолютно все военнослужащих.

В день, который едва не стал для нее роковым, фельдшер получила осколочное ранение, однако продолжила эвакуировать раненых. Один из вражеских снарядов попал в машину, в которой находилась Екатерина.

«Рядом лежал больной на носилках. Я его прикрыла собой. У меня были бронежилет и каска», - вспоминает отважная девушка.

Медик говорит, что в этот момент ей не было страшно. Она думала лишь об одном - спасти как можно больше жизней.

Екатерина служит в армии уже десятый год. О карьере военного медика она мечтала еще со школьной скамьи.

«В десятом классе я сдавала олимпиаду по ОБЖ. Проходила подготовку. Собирала и разбирала автомат, надевала ОЗК, перевязки делала и накладывала шины. Мне очень понравилось. Загорелось идеей поступать в военно-медицинское училище», - рассказала Екатерина.

Напомним, недавно государственные награды и первые офицерские звания вручили военным врачам и инженерам Центрального военного округа. Военнослужащие проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции.