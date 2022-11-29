Армия Грохот «Акации»: артиллеристы ВВО отработали удары из САУ на полигоне в Бурятии Семен Лавров Боевую подготовку проходят мобилизованные, проходившие службу в рядах артиллеристов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Мобилизованные Восточного военного округа отрабатывают удары из самоходных артиллерийских установок «Акация». Занятия проходят на полигоне «Сосновый Бор» в республике Бурятия.



Экипажи «Акаций» сформированы из бойцов, проходивших службу в рядах артиллеристов. Сейчас они восстанавливают приобретенные в годы службы навыки. В любых погодных условиях, с разных позиций необходимо оперативно приводить орудия в боевую готовность: заряжать, наводить и наносить удары по противнику.



Огонь ведется по мишеням, имитирующим живую силу и боевую технику противника. Тренировки с мобилизованными проводят опытные командиры. Здесь важнее всего учесть специфику специальной военной операции и подготовить бойцов к реальным боевым действиям.



Ранее были опубликованы кадры, на которых мобилизованные танкисты Центрального военного округа проходят боевую подготовку в тылу зоны СВО. Экспертное мнение и аналитика