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Врач назвал отличия «омикрона» от других штаммов COVID-19

Анна Назайкина
08:59 12.01.2022
Так, по словам медика, инфекция при такой мутации не опускается в легкие, а оседает в бронхах.
Врач назвал отличия «омикрона» от других штаммов COVID-19
© Фото: CHRISTIAN OHDE via www.imago-ima, globallookpress
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Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Парламентской газетой» заявил, что потеря обоняния больше не является основным симптомом COVID-19 в случае с новым омикрон-штаммом.

«Хотя есть данные, которые говорят, что он (Симптом, — Прим. ред.) может появиться позже — в конце болезни или уже после нее...Мы уже знаем, что контагиозность этого штамма выше, чем у других. Один человек, инфицированный “омикроном”, способен заразить 8-9 человек», — объяснил медик.

В случае, когда произошло заражение «омикроном», а не «дельтой», у пациента отсутствуют жалобы на проблемы, связанные  с желудочно-кишечным трактом, заметил врач. По его словам, инфекция при такой мутации не опускается в легкие, она оседает в бронхах.

«В основном заболевание протекает, как обычное ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры», - добавил Кондрахин.

В конце ноября прошлого года РФ приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республики, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Впоследствии заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Чумаков предположил , что омикрон-штамм коронавируса могли создать искусственно для прекращения пандемии коронавируса.

По мнению ученого, в новом варианте штамма собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2 и добавили «вставочку из трех аминокислот», которые не могли появиться естественным путем. В результате этого, считает Чумаков, удалось получить сильно ослабленный штамм, который не вызывает серьезных последствий.

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