Работа командой: как российские военные на полигоне в Белоруссии учатся штурмовать города

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

На белорусских полигонах российские военные проходят интенсивную подготовку. Личный состав учится штурмовать населенные пункты на реалистичных моделях с высотными зданиями, частными домами, магазинами и остановками.

При этом задача поставлена весьма непростая. Бойцы не знают расположение укрытий врага и огневых точек. Также им нужно штурмовать высотные здания.

Личный состав по обе стороны учений предельно честен. При условном ранении военные складывают оружие.

«Адреналин зашкаливает. Ребята все слажены. Все отлично сработали, все друг друга прикрыли. Никто, как говорится, "двухсотым" не стал», - поделился впечатлениями заместитель командира отделения с позывным «Смайл».

Бой в городе в тактическом отношении не прост. Его относят к категории боевых действий в сложных условиях. Именно поэтому российские военнослужащие раз за разом проигрывают весь сценарий. Так бойцов учат принимать мгновенные решения, действовать быстро, работать командой, чтобы в реальных условиях свести к нулю потери личного состава.

Ранее «Звезда» показывала кадры тренировки экипажей БМП на полигонах Белоруссии. Они оттачивают навыки стрельбы, чтобы в дальнейшем сходу, если понадобится, уничтожать открыто расположенную и укрытую живую силу противника, его противотанковые средства и легкобронированную технику.