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Рогов заявил, что ЗАЭС можно оперативно запустить

Анастасия Бобылева
07:48 27.10.2022
Сейчас электростанция не генерирует энергию, но при ее можно достаточно быстро запустить.
Рогов заявил, что ЗАЭС можно оперативно запустить
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress
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Запорожскую АЭС при необходимости можно быстро запустить, сейчас она не генерирует электроэнергию. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Запорожская АЭС на сегодня не генерирует электроэнергию. Сейчас она находится в состоянии холодного останова реакторов, но при необходимости ее можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии», - цитирует его РИА Новости.

Ранее Рогов заявил, что Украина может планировать подрыв Днепровской и Каховской гидроэлектростанций, чтобы затопить Запорожскую АЭС. Тогда атомная электростанция не сможет забирать достаточно воды для охлаждения реакторов. Рогов подчеркнул, что это несет «серьезные риски для работы энергоблоков».

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