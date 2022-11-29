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Кабмин поддержал законопроект о запрете упрощенного налогообложения для иноагентов

Семен Лавров
02:40 29.11.2022
Под данное ограничение попадут физлица-иноагенты, являющиеся индивидуальными предпринимателями.
Кабмин поддержал законопроект о запрете упрощенного налогообложения для иноагентов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, запрещающий иностранным агентам пользоваться упрощенной системой налогообложения. Об этом со ссылкой на соответствующий документ кабмина сообщает ТАСС.

Выразив согласие с данной мерой, правительство России также внесло свои поправки в проект нормативного акта.

Данная норма будет закреплена в налоговом кодексе Российской Федерации. Согласно ей, упрощенная система налогообложения, распространяющаяся на организации и индивидуальных предпринимателей, должна быть ограничена для физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами.

Ранее сообщалось, что 27 ноября российские суды впервые начали рассматривать дела в отношении физлиц-иноагентов в соответствии со статьей 19.7.5-4 КоАП. 

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