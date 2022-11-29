Ниже инфляции: Мурашко рассказал, насколько подорожали лекарства

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о росте цен на жизненно важные лекарства. По словам чиновника они подорожали на 2,3% за год. Он также отметил, что это значительно ниже уровня инфляции в стране.

Вместе с тем, согласно данным ЦБ, в 2022 году инфляция составит 12,0–13,0%.

«Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране» - сравнил показатели министр.

Ранее Михаил Мурашко сообщал о том, что в регионах России сформированных запасов лекарств хватит на четыре месяца. Он также подчеркнул, что при регулировании цен на медицинские изделия необходимо проявлять осторожность.