Ниже инфляции: Мурашко рассказал, насколько подорожали лекарства
По информации министра, инфляция стоимости жизненно важных лекарств составляет 2,3%.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о росте цен на жизненно важные лекарства. По словам чиновника они подорожали на 2,3% за год. Он также отметил, что это значительно ниже уровня инфляции в стране.
Вместе с тем, согласно данным ЦБ, в 2022 году инфляция составит 12,0–13,0%.
«Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране» - сравнил показатели министр.
Ранее Михаил Мурашко сообщал о том, что в регионах России сформированных запасов лекарств хватит на четыре месяца. Он также подчеркнул, что при регулировании цен на медицинские изделия необходимо проявлять осторожность.