«Вышли без потерь»: командир участвующего в СВО подразделения рассказал, за что получил орден Мужества

Подразделение майора Александра Жукова выполняло задачу по усилению переднего края обороны, когда столкнулось с диверсионно-разведовательной группой противника.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России наградило орденом Мужества командира участвующего в спецоперации подразделения майора Александра Жукова. Благодаря профессионализму, мгновенной реакции и оперативным действиям бойцы смогли не только вырваться из засады противника, но и ликвидировать группу украинских диверсантов. Майор был ранен, но продолжал отдавать команды, пока не потерял сознание.

Подразделение Жукова выполняло задачу по усилению переднего края обороны. На посты военнослужащие выдвинулись в составе двух групп, везли с собой провиант, боеприпасы, технику.

«В ходе выдвижения попали на ДРГ противника — диверсионно-разведывательную группу. Завязался бой, было два подрыва наших БТР на танковой мине. Вышли оттуда без потерь, с ранеными. За это и был награжден», — рассказал майор.

Успешное отражение атаки Жуков называет заслугой своих подчиненных, которые быстро среагировали на команду «к бою» и заняли круговую оборону. После залпов пушек и стрельбы противник отступил.

«После этого меня начали эвакуировать. Восстановление у меня будет достаточно долгим в связи с этими переломами. Когда восстановлюсь, обратно, конечно, поеду», — заключил Жуков.

Ранее Герой России майор Энвер Набиев рассказал об эмоциях от получения награды и о планах вернуться на передовую.