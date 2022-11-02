Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах и Бали

РФ укрепляет консульское присутствие в популярных у российских туристов местах, а также в государствах с крупной диаспорой, рассказали в МИД.

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Россия собирается открыть свои генконсульства в столице Мальдив Мале и на индонезийском острове Бали, а также в белорусском Гродно, казахстанском Актау и в Самарканде в Узбекистане. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

По его словам, страна предпринимает шаги в сторону укрепления консульского присутствия в популярных у российских туристов местах, а также в государствах с крупной диаспорой. Как отметил Иванов, акцент делается на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Индонезия)», — пояснил замглавы МИД.

Ранее Иванов рассказал, что Россия не собирается вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда гражданам РФ в западные страны. Он подчеркнул, что в «игре на разрушение» международных отношений победителей не бывает.