МИД РФ: Москва не будет зеркально отвечать Западу на запрет въезда для россиян

Как отметил Евгений Иванов, проигравшими всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства.

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Замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов объяснил, почему Москва не собирается вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда гражданам России со стороны западных стран. По его словам, в «игре на разрушение» не бывает победителей.

«Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», - сказал он в интервью РИА Новости, комментируя запрет стран Прибалтики, Польши, Финляндии и Чехии на въезд туристам из РФ.

Как отметил дипломат, проигравшими всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность встретиться с родственниками, поехать на лечение или учебу, поучаствовать в научных, культурных или спортивных мероприятиях.

«Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в "священный" Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга "хороших русских"», - заявил Иванов.

Замглавы российского МИДа подчеркнул, что оформление дипломатических виз стало гораздо более сложным и длительным процессом.

Ранее Федеральная таможенная служба России получила от стран Прибалтики письма, в которых уведомляется о замораживании таможенного сотрудничества. В ФТС РФ отметили, что замораживание отношений произошло «в силу жестких политических установок».