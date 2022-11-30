Иран проиграл США в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 по футболу

Встреча на стадионе «Аль Тумама» закончилась со счетом 0 : 1.

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Сборная США обыграла сборную Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящий в Катаре. Встреча, которая проходила на стадионе «Аль Тумама», закончилась со счетом 0 : 1.

На 38-й минуте счет открыл Кристиан Пулишич с передачи Серджино Деста. Отыграться сборной Ирана не удалось, несмотря на добавленное время.

Сборная США попадает в плей-офф по итогам встречи. Там американским футболистам придется встретиться с национальной сборной Нидерландов.

В первом матче команда Ирана проиграла английской сборной со счетом (6:2). Во втором туре сборная Ирана обыграла команду Уэльса (2:0). Исход встречи был решен в добавленное время. Мячи забили Роузбеш Чешми (90+8) и Рамин Резаэян (90+11).