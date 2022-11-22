Тренировки по 10 часов: как проходит подготовка российско-белорусской группировки войск
В Белоруссии в рамках формирования российско-белорусской союзной группировки войск идет подготовка российских военных связистов, специалистов РЭБ и инженеров.
В процессе подготовки связисты тренируются обращаться с комплексной аппаратной связи МП-2ИМ. На развертывание машины уходит не больше двадцати минут, и в полевых условиях она просто незаменима.
Благодаря антенне, находящейся на высокой мачте, она может получать сигналы в радиусе до 300 километров и передавать данные. Она также может кодировать и шифровать данные.
А специалисты радиоэлектронной борьбы разворачивают свою станцию переднего края. Ее всевидящее «око» ведет панорамное наблюдение и находит источники излучений.
Также в распоряжении бойцов находится станция постановки помех «Житель». В рамках подготовки военнослужащих, входящих в состав региональной группировки войск в Белоруссии, расчет по 10 часов в день сворачивает и разворачивает ее на время. Чтобы в идеале досрочно уложиться в норматив, доложив о готовности станции менее чем за 40 минут.
Работая в едином алгоритме, вместе образуя комплекс «Борисоглебск-2», станции найдут любой источник излучения и гарантированно подавят его. Либо вовсе создадут вокруг группировки войск «слепую зону» буквально одним кликом.
Инженеры тоже отрабатывают свои нормативы. Им нужно оборудовать временную переправу с помощью понтона. Специалисты сбрасывают звенья понтона на воду по одному и соединяют их, сооружая полноценный мост.
Подробнее о подготовке связистов, инженеров и специалистов РЭБ смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Елены Сивонен.
Также в рамках боевой подготовки союзных войск российские военнослужащие учатся штурмовать города. Усложняет задачу то, что бойцы не знают местоположение врага и при этом вынуждены приспосабливаться к сложным тактическим условиям.