Тренировки по 10 часов: как проходит подготовка российско-белорусской группировки войск

В рамках боевой подготовки союзной группировки войск РФ и Белоруссии российские военнослужащие учатся развертывать военную технику и строить переправу.

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В Белоруссии в рамках формирования российско-белорусской союзной группировки войск идет подготовка российских военных связистов, специалистов РЭБ и инженеров.

В процессе подготовки связисты тренируются обращаться с комплексной аппаратной связи МП-2ИМ. На развертывание машины уходит не больше двадцати минут, и в полевых условиях она просто незаменима.

Благодаря антенне, находящейся на высокой мачте, она может получать сигналы в радиусе до 300 километров и передавать данные. Она также может кодировать и шифровать данные.

А специалисты радиоэлектронной борьбы разворачивают свою станцию переднего края. Ее всевидящее «око» ведет панорамное наблюдение и находит источники излучений.

Также в распоряжении бойцов находится станция постановки помех «Житель». В рамках подготовки военнослужащих, входящих в состав региональной группировки войск в Белоруссии, расчет по 10 часов в день сворачивает и разворачивает ее на время. Чтобы в идеале досрочно уложиться в норматив, доложив о готовности станции менее чем за 40 минут.

Работая в едином алгоритме, вместе образуя комплекс «Борисоглебск-2», станции найдут любой источник излучения и гарантированно подавят его. Либо вовсе создадут вокруг группировки войск «слепую зону» буквально одним кликом.

Инженеры тоже отрабатывают свои нормативы. Им нужно оборудовать временную переправу с помощью понтона. Специалисты сбрасывают звенья понтона на воду по одному и соединяют их, сооружая полноценный мост.

Подробнее о подготовке связистов, инженеров и специалистов РЭБ смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Елены Сивонен.

Также в рамках боевой подготовки союзных войск российские военнослужащие учатся штурмовать города. Усложняет задачу то, что бойцы не знают местоположение врага и при этом вынуждены приспосабливаться к сложным тактическим условиям.