В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Семь европейских стран обязались помочь Украине подготовиться к зиме

Анна Касаткина
02:00 29.11.2022
Главы МИД государств пообещали Киеву помочь восстановить инфраструктуру.
Семь европейских стран обязались помочь Украине подготовиться к зиме
© Фото: MFA of Ukraine Twitter
Читайте нас на:

Министры иностранных дел семи стран — Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии — обязались поддержать Украину в подготовке к зиме и восстановлении энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении глав МИД государств по итогам встречи с украинской стороной в Киеве.

«Мы обязуемся оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности, по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, главы МИД государств сделали ряд заявлений против России, повторяя предыдущие озвученные тезисы, включая необходимость в ужесточении санкций и ограничении Европейским союзом выдачи виз гражданам РФ.

Ранее киевские власти попросили украинцев не возвращаться в страну зимой. По словам чиновников, в частности, Киев рискует остаться в холода без тепла и света.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 Вопросы истории
«Убить больше украинцев, чтобы восстановить Польшу в границах 1939 года»: ФСБ РФ рассекретила документы «Армии Крайовой»
00:30 В стране и мире
Госдеп утвердил продажу Финляндии тактических ракет на $323 млн
23:18 В стране и мире
Bloomberg: переговоры по потолку цен на нефть из РФ застопорились из-за Прибалтики и Польши
21:12 В стране и мире
Президент Румынии потребовал разместить больше сил НАТО на восточном фланге
20:48 В стране и мире
Мишустин подписал распоряжение об открытии Генконсульства России в белорусском Гродно
Популярное
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.