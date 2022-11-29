Семь европейских стран обязались помочь Украине подготовиться к зиме

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Министры иностранных дел семи стран — Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии — обязались поддержать Украину в подготовке к зиме и восстановлении энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении глав МИД государств по итогам встречи с украинской стороной в Киеве.

«Мы обязуемся оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности, по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, главы МИД государств сделали ряд заявлений против России, повторяя предыдущие озвученные тезисы, включая необходимость в ужесточении санкций и ограничении Европейским союзом выдачи виз гражданам РФ.

Ранее киевские власти попросили украинцев не возвращаться в страну зимой. По словам чиновников, в частности, Киев рискует остаться в холода без тепла и света.