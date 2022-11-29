Армия В Минобороны сообщили о нарушении режима тишины в Нагорном Карабахе Ян Брацкий В результате инцидента ранения получили два человека, ведется разбирательство. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Азербайджанская сторона обстреляла пост вооруженных формирований Нагорного Карабаха в Шушинском районе, сообщили в российском Минобороны. «В Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооруженных формирований Нагорного Карабаха, в результате чего ранения получили два человека», - говорится в информационном бюллетене ведомства. В оборонном ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента проводит разбирательства совместно с азербайджанской стороной. Накануне стало известно о том, что армянская сторона получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян. Министр иностранных дел Армении отметил посреднические усилия ряда стран и выразил надежду на скорейшее достижение договоренностей по вопросу мира. Экспертное мнение и аналитика