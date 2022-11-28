МИД Армении получил ответ от Азербайджана по мирному договору

Министр Арарат Мирзоян отметил посреднические усилия ряда стран и выразил надежду на скорейшее достижение договоренностей по вопросу мира.

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Армянская сторона получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян.

«Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только вчера получили их ответы. Так что обсуждения продолжаются», - сказал Мирзоян в интервью госагентству «Арменпресс».

Министр иностранных дел Армении отметил посреднические усилия ряда стран и выразил надежду на скорейшее достижение договоренностей по вопросу мира. Мирзоян также назвал нарушением обязательств, взятых сторонами на встречах в Праге и Сочи, звучащие в Баку тезисы о необходимости проведении процесса демаркации границы на основании исторических карт. Он добавил, что риторика об исторических картах представляет опасность для независимости двух стран.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и безопасности на границе Армении и Азербайджана. Кроме того, Путин и Алиев наметили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики.