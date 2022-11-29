В стране и мире В ЛНР задержали пособника боевиков, передававшего данные о российских войсках Максим Крюков Подозреваемый сообщал информацию СБУ о дислокации и передвижении военной техники и подразделений российских войск. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики задержали 63-летнего жителя республики, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о месторасположении Вооруженных сил РФ. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах. «В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки - оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Динником (Ревенко) Андреем Вадимовичем», — сказал он. По словам собеседника агентства, подозреваемый сообщал информацию о дислокации и передвижении военной техники и подразделений российских войск. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Ранее российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в ЛНР более 20 человек. По оперативным данным, они причастны к сотрудничеству со Службой безопасности Украины. Среди задержанных - наводчики, которые передавали данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР. Экспертное мнение и аналитика