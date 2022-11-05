Спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ

Среди задержанных - наводчики, которые передавали данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов.

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Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в ЛНР более 20 человек. По оперативным данным, они причастны к сотрудничеству со Службой безопасности Украины (СБУ).

«В освобожденных в ходе специальной военной операции районах ЛНР российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии в очередной раз провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ. Задержано более 20 лиц, по оперативным данным причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины», - рассказал источник в силовых структурах.

Среди задержанных - наводчики, которые передавали данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР.

«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению деталей преступлений пособников киевского режима», - также говорится в сообщении.

Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Шпионаж» и «Государственная измена», за совершение которых грозит до 20 лет лишения свободы.