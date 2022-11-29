Родственница Светличной назвала причину госпитализации актрисы

Со слов Ольги Калимбет, в больницу к Светличной не пускают из-за санитарных требований, но принимают передачи, семья на связи с врачами.

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Советскую и российскую актрису Светлану Светличную госпитализировали в Москве. Об этом сообщила ее невестка Ольга Калимбет. Со слов женщины, сейчас состояние 82-летней артистки стабильное, а медиков вызвали из-за того, что она «плохо себя почувствовала».

«Она давно болеет. Периодически лучше, периодически хуже становится. Когда происходит ухудшение, приходится обращаться к помощи докторов. В больницу сейчас не пускают, потому что эпидемиологическая обстановка... Мы можем только быть на связи с врачами и делать передачи... Как только у нее состояние улучшится - ее выпишут», - цитирует РИА Новости слова Калимбет.

Ранее в ряде СМИ сообщили о госпитализации Светличной в психиатрическую клинику. Предположительно, это произошло из-за поражения сосудов головного мозга.