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В Киеве арестовали президента Украинской ассоциации футбола

Максим Крюков
17:59 29.11.2022
Андрей Павелко был арестован Печерским районным судом Киева до 22 января 2023 года. У главы УАФ есть возможность внести залог в размере 9 млн 880 тысяч гривен (16,3 млн рублей).
В Киеве арестовали президента Украинской ассоциации футбола
© Фото: Pavlo Bagmut, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В Киеве на два месяца арестовали президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Он проходит по уголовному делу о «нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Об этом пишет украинская интернет-газета, ссылаясь на материалы Национальной полиции.

Сообщается, что долгое время расследованием занималось Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), однако в прошлом году дело передали в Нацполицию. В октябре этого года в доме у Павелко были проведены обыски. Тогда он проходил в качестве свидетеля, но сейчас уже стал подозреваемым. В УАФ отрицают обвинения.

Павелко был арестован Печерским районным судом Киева до 22 января 2023 года. У главы УАФ есть возможность внести залог в размере 9 млн 880 тысяч гривен (16,3 млн рублей).

«Сегодня было заседание Печерского суда. К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он уплачен УАФ. Сейчас завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. И надеемся, что вскоре Павелко появится в офисе УАФ и продолжит выполнение своих обязанностей», - заявил юрист по делу УАФ Денис Бугай в комментарии украинскому изданию.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал старыми песнями заявление руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко об исключении Российского футбольного союза (РФС) из ФИФА и УЕФА. Он отметил, что РФ абсолютно уверена в своей стратегии развития, объединяющей стратегии, консолидации, подчеркнув, что миссия спорта - быть вместе.

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