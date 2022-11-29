В МВД опровергли слухи о нехватке оргтехники для печати паспортов

Между тем, в России срок оформления паспорта сократился до пяти дней, новый документ будет оформляться вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены.

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В министерстве внутренних дел опровергли дефицит необходимой оргтехники для печати паспортов из-за санкций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме», - говорится в сообщении ведомства, которое цитируют «Ведомости».

Ранее издание писало, что ведомство не может закупить новые матричные принтеры из-за антироссийских санкций и готово приобретать их у российских производителей. Однако, в стране такую технику якобы не производят, отмечала газета.

Между тем, в России срок оформления паспорта сократился до пяти дней. Новый документ будет оформляться в течение пяти дней вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Напомним, до принятия изменений срок оформления паспорта составлял 10 дней, если необходимые документы поданы по месту жительства. В других случаях - 30 дней.

Ранее в Госдуме предложили обновить дизайн российского паспорта. По мнению депутата Султана Хамзаева, в главном документе нужно проиллюстрировать важные исторические и культурные события страны.