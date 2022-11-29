В МИД России заявили, что возвращение к иранской ядерной сделке давно висит на волоске

По мнению Рябкова, ситуация осложнилась после того, как группа государств продавила резолюцию с осуждением Ирана.

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Судьба СВПД уже давно под угрозой, но при наличии желания можно быстро осуществить возвращение к этой договоренности. Такое заявление сегодня, 29 ноября, сделал заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Оно давно висит на волоске, и ситуация реально осложнилась после того, как группа государств на прошедшей сессии совета управляющих продавила резолюцию с осуждением Ирана. Это классический пример хождения по политическим граблям, когда опыт ничему не учит», - сказал он.

По словам дипломата, раньше такого рода резолюции приводили к продолжительным паузам в переговорном процессе. Он считает, что в настоящий момент особенно такого рода шаги являются контрпродуктивными.

Ранее заместитель Министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол заявил, что ситуация с массовыми протестами, охватившими Иран, и поставки оружия Москве, которые приписывают Тегерану, делают неактуальной тему восстановления иранской ядерной сделки в ближайшее время.