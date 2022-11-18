Пентагон: вопрос восстановления СВПД не стоит на повестке

В настоящий момент Иран находится максимально близко к возможности создания ядерного оружия, считают в Пентагоне.

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Вашингтон считает, что ситуация с протестами в Иране и приписываемые Тегерану поставки вооружений Москве делают неактуальным вопрос восстановления иранской ядерной сделки в ближайшее время. Такое заявление сделал заместитель главы министерства обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол.

«Я считаю, что в ближайшей перспективе вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки не стоит на повестке дня в условиях, когда беспилотники Ирана атакуют украинские города, а иранское правительство жестоко обращается с собственным народом», - сказал он в ходе дискуссии, которая была организована на площадке Манамского диалога.

Кроме того, Кол подчеркнул, что в настоящий момент Иран находится максимально близко к возможности создания ядерного оружия, а западные страны утверждают, что Иран якобы оснащает Россию дронами для ведения специальной военной операции.

И российская, и иранская сторона обвинения такого рода неоднократно опровергали. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан объяснил, что со стороны Тегерана были поставки БПЛА для России, однако это был еще за несколько месяцев до начала СВО.