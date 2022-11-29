В стране и мире Киргизия делимитировала госграницу с Узбекистаном Ян Брацкий Данным договором стороны определили последние неописанные 302 километра государственной границы. © Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости Читайте нас на: Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал соглашение о делимитации границы с Узбекистаном. Заявление об этом распространила пресс-служба киргизского лидера. «Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации договора между Киргизской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках киргизско-узбекской государственной границы, подписанного 3 ноября 2022 года в городе Бишкек"», - говорится в заявлении, текст которого приводит RT. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об идее «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана. По словам представителя Кремля, эта идея еще будет продолжать оформляться. Он отметил, что маршруты поставок голубого топлива в этом регионе являются чрезвычайно актуальными. Экспертное мнение и аналитика