Киргизия делимитировала госграницу с Узбекистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал соглашение о делимитации границы с Узбекистаном. Заявление об этом распространила пресс-служба киргизского лидера.
«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации договора между Киргизской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках киргизско-узбекской государственной границы, подписанного 3 ноября 2022 года в городе Бишкек"», - говорится в заявлении, текст которого приводит RT.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об идее «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана. По словам представителя Кремля, эта идея еще будет продолжать оформляться. Он отметил, что маршруты поставок голубого топлива в этом регионе являются чрезвычайно актуальными.