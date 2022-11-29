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Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось

Андрей Аркадьев
15:19 29.11.2022
Как утверждает руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, бомбежка советских городов началась в 3.15 утра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mary Evans Picture Library, GlobalLookPress
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов началась 22 июня в 3.15, а не в 4 утра, как считалось раньше. Точное время начала войны назвал руководитель Росархива Андрей Артизов.

«Война началась - всегда в советской историографии указывалось - в четыре часа утра. Вот здесь документы показывают, что в 3 часа 15 минут началась бомбежка советских городов - на самом деле она началась на 45 минут раньше», - сказал он на открытии выставки «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 - 19 ноября 1942».

Выставка, посвященная Великой Отечественной войне, открылась сегодня в Выставочном зале федеральных архивов. В экспозиции представлено около 400 документов из фондов федеральных и ведомственных архивов, а также архивов Белоруссии. Посетители смогут увидеть главные исторические источники о войне. На этой выставке впервые представлены документы советского стратегического военного планирования.

Ранее ФСБ России опубликовала задокументированные преступления военных преступников и их пособников, в том числе польского военизированного формирования «Армия Крайова», которые действовали в годы Великой Отечественной войны.

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