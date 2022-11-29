Президент Украины будет подчиняться инструкциям, поступающим из Вашингтона, и настанет момент, когда Зеленскому объявят, что «игра окончена», считает полковник.

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Безвыходное положение украинского лидера Владимира Зеленского в какой-то момент приведет его либо к фиаско, либо к серьезным уступкам России. Такое мнение выразил экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Он считает, что президент Украины будет подчиняться инструкциям, поступающим из Вашингтона, и настанет момент, когда Зеленскому объявят, что «игра окончена» и нужно принять действительность.

Макгрегор добавил, что переговорный процесс будет необходим, а после того, как он будет завершен, Киеву в итоге неизбежно придется принять новые территории РФ.

«Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом», - сказал он в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Ранее обозреватель американского телеканала Fox News Тодд Вуд заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его команда отмывают выделяемые западными странами деньги.