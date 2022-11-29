В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-советник главы Пентагона заявил, что Зеленский может стать жертвой украинских радикалов

Анна Назайкина
17:09 29.11.2022
Президент Украины будет подчиняться инструкциям, поступающим из Вашингтона, и настанет момент, когда Зеленскому объявят, что «игра окончена», считает полковник.
Экс-советник главы Пентагона заявил, что Зеленский может стать жертвой украинских радикалов
© Фото: Mykola Tys, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Безвыходное положение украинского лидера Владимира Зеленского в какой-то момент приведет его либо к фиаско, либо к серьезным уступкам России. Такое мнение выразил экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Он считает, что президент Украины будет подчиняться инструкциям, поступающим из Вашингтона, и настанет момент, когда Зеленскому объявят, что «игра окончена» и нужно принять действительность.

Макгрегор добавил, что переговорный процесс будет необходим, а после того, как он будет завершен, Киеву в итоге неизбежно придется принять новые территории РФ.

«Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом», - сказал он в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Ранее обозреватель американского телеканала Fox News Тодд Вуд заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его команда отмывают выделяемые западными странами деньги.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:13 В стране и мире
Рябков рассказал о подходах России в области ядерного сдерживания
17:19 В стране и мире
Видео
В Тамбове похитили 18-летнюю девушку после отказа выйти замуж
17:09 В стране и мире
Экс-советник главы Пентагона заявил, что Зеленский может стать жертвой украинских радикалов
16:21 В стране и мире
Столтенберг заявил, что страны НАТО намерены увеличить помощь Украине
16:13 В стране и мире
Польша заявила, что не отдаст Украине свои ЗРК Patriot
Популярное
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Видео
Глава Конституционного суда высказался об отмене моратория на смертную казнь в РФ
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.