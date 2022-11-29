В стране и мире Резник сообщил о поставке РСЗО из Франции на Украину Ян Брацкий В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений Киеву только продлевают его беды и оттягивают завершение конфликта. © Фото: defense.gouv.fr Читайте нас на: Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) из Франции прибыла на Украину. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Алексей Резников. «РСЗО из Франции прибыла на Украину», - написал Резников в Twitter. Ранее официальная Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая Соединенные Штаты Америки. В МИД РФ напомнили, что любые грузы с военной техникой из-за рубежа становятся законными целями для российских Вооруженных сил. Экспертное мнение и аналитика