В Николаеве пьяный майор службы правопорядка протаранил скорую, а потом снял номера

Сразу после ЧП коллеги боевика начали оперативно снимать номера с машины и пытаться спрятать личные вещи водителя.

© Фото: Анастасия Шевченко, Facebook*

В Николаеве майор военной службы правопорядка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль скорой помощи, после чего пытался скрыть свое преступление. Об этом сообщила волонтер Анастасия Шевченко на своей странице в Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещенная на территории РФ).

«Мой водитель стоял на обочине на аварийке и ждал, когда откроются автоматические ворота. Майор ВСП в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости влетел в скорую сзади», - написала она.

По ее словам, удар был настолько сильный, что протараненный автомобиль вылетел вперед, развернулся и упал на бок, а машина пьяного майора пролетела еще метров на десять.

Шевченко добавила, что сразу после ЧП коллеги боевика начали оперативно снимать номера с машины и пытаться спрятать личные вещи водителя.

Ранее ФСБ предотвратила подготовку серии терактов в Запорожской области. В Мелитополе удалось задержать трех украинских граждан, которые направлялись к месту закладки взрывчатки на рынок. Один из задержанных признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа.

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