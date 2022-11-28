Guardian: на Европу надвигается огромный гуманитарный и миграционный кризис из-за помощи Киеву

В статье также отмечается, что вследствие этого Украина рискует лишиться поддержки, которая уже идет на спад.

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Пессимистичным прогнозом на будущее Великобритании и Европы поделился обозреватель Guardian Саймон Тисдалл. По мнению журналиста, Запад в ближайшее время столкнется с огромным гуманитарным и миграционным кризисом. Экономические проблемы вследствие помощи Киеву только начинаются, считает он.

«А ведь сейчас только ноябрь. Самая худшая для всех зима еще впереди», — написал Тисдалл.

Это создает прямую угрозу продолжению помощи Украине. Он также отметил, что поставки вооружения и предоставление кредитов уже идут на спад. Отчасти это обусловлено проблемами производства новейших видов оружия.

Ранее в Конгрессе США предупредили, что надзор за объемами помощи Украине ужесточится. При этом отмечалось, что за более ответственный подход к оказанию военной и финансовой поддержки Киеву выступают конгрессмены как от республиканской, так и от демократической партии.