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Guardian: на Европу надвигается огромный гуманитарный и миграционный кризис из-за помощи Киеву

Семен Лавров
05:48 28.11.2022
В статье также отмечается, что вследствие этого Украина рискует лишиться поддержки, которая уже идет на спад.
Guardian: на Европу надвигается огромный гуманитарный и миграционный кризис из-за помощи Киеву
© Фото: Evgen Kotenkoukrinform, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Пессимистичным прогнозом на будущее Великобритании и Европы поделился обозреватель Guardian Саймон Тисдалл. По мнению журналиста, Запад в ближайшее время столкнется с огромным гуманитарным и миграционным кризисом. Экономические проблемы вследствие помощи Киеву только начинаются, считает он.

«А ведь сейчас только ноябрь. Самая худшая для всех зима еще впереди», — написал Тисдалл.

Это создает прямую угрозу продолжению помощи Украине. Он также отметил, что поставки вооружения и предоставление кредитов уже идут на спад. Отчасти это обусловлено проблемами производства новейших видов оружия.

Ранее в Конгрессе США предупредили, что надзор за объемами помощи Украине ужесточится. При этом отмечалось, что за более ответственный подход к оказанию военной и финансовой поддержки Киеву выступают конгрессмены как от республиканской, так и от демократической партии.

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