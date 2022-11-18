МИД РФ: говорить с США по Украине не о чем

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Говорить с Соединенными Штатами по Украине не о чем. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул радикально противоположные позиции сторон в этом конфликте.

«По Украине с ними просто не о чем говорить. Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов», - отметил замминистра в беседе с РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев предлагает нереалистичные и неадекватные условия для переговоров. Также он сказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не реагирует на какие-либо советы западных стран сесть за стол переговоров и продолжает свою русофобскую риторику.