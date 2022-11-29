МО РФ: наступление на Донецком направлении продолжается, уничтожено более 100 боевиков ВФУ

Также за сутки на данном направлении уничтожены танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей, добавили в Минобороны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Наступление на Донецком направлении продолжается, уничтожено более 100 боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), заявил на брифинге 29 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Помимо живой силы, противник понес потери в военной технике. Так, за сутки на данном направлении уничтожены танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил о безуспешных попытках ВФУ атаковать на Купянском направлении в районе Ивановки, но противник был отброшен на исходные позиции. Потери украинской стороны в личном составе превысили 30 человек.

На Краснолиманском направлении пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВФУ для атаки в направлении Червонопоповки. Противник потерял более 40 своих бойцов.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинской РЛС целеуказания для ЗРК «Пеликан».

Ранее корреспондент Валентин Гвоздев в сюжете «Звезды» рассказывал о боевой работе вертолетов Ка-52 и Ми-24 в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов