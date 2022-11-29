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МО РФ: наступление на Донецком направлении продолжается, уничтожено более 100 боевиков ВФУ

Андрей Аркадьев
14:09 29.11.2022
Также за сутки на данном направлении уничтожены танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей, добавили в Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Наступление на Донецком направлении продолжается, уничтожено более 100 боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), заявил на брифинге 29 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Помимо живой силы, противник понес потери в военной технике. Так, за сутки на данном направлении уничтожены танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил о безуспешных попытках ВФУ атаковать на Купянском направлении в районе Ивановки, но противник был отброшен на исходные позиции. Потери украинской стороны в личном составе превысили 30 человек.

На Краснолиманском направлении пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВФУ для атаки в направлении Червонопоповки. Противник потерял более 40 своих бойцов.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинской РЛС целеуказания для ЗРК «Пеликан».

Ранее корреспондент Валентин Гвоздев в сюжете «Звезды» рассказывал о боевой работе вертолетов Ка-52 и Ми-24 в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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