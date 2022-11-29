В Минобороны России заявили об уничтожении украинской РЛС целеуказания для ЗРК «Пеликан»

Как уточнил официальный представитель МО РФ, вражеская радиолокационная станция была уничтожена в района Маломихайловки Днепропетровской области.

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В российском оборонном ведомстве рассказали об уничтожении украинской радиолокационной станции «Пеликан», с помощью которой враг наводил зенитные ракетные комплексы. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан"», - заявил Конашенков.

«Пеликан» попал в список целей, уничтоженных или пораженных за сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии.

Еще удалось уничтожить украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Макеевки на территории ЛНР. Враг потерял и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. Это произошло в районе Николаевки в ДНР. Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских боевиков в района Белогорья Запорожской области.

Огневому поражению подверглось десять пунктов управления противника. Они находились в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое (Харьковская область), Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка (ДНР), Никольское (Херсонская область). Еще удалось поразить 62 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 148 районах.

Игорь Конашенков подвел и суточный итог работы российских средств ПВО. Было сбито девять украинских беспилотников. Это Произошло в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Краснореченское, Голиково, Площанка Житловка (ЛНР), Рыбинское, Максимовка (ДНР).

А в районе Новой Каховки в Херсонской области были перехвачены в воздухе два украинских снаряда РСЗО «Ураган».

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и актуальные данные по потерям украинской военной техники. Враг недосчитался 333 самолетов, 177 вертолетов, 2 581 беспилотников, 391 ЗРК, 6 876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевых машин РСЗО, 3 628 орудий и минометов, а также 7 406 единиц специальной автотехники.

Также Конашенков добавил, что наступление на Донецком направлении продолжается, при этом уничтожено более 100 украинских боевиков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов