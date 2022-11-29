Норвегия дополнительно потратит $4,3 млн на защиту подводных кабелей после диверсии на «Северных потоках»

В середине ноября Служба безопасности Швеции подтвердила версию о диверсии на «потоках», заявив о найденных следах взрывчатки.

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Норвегия дополнительно потратит до $4,3 млн на обеспечение безопасности подводных волоконно-оптических кабелей после диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление властей. Выделенные средства пойдут на разработку современных технологий, позволяющих заблаговременно выявлять угрозы подводным кабелям и осуществлять мониторинг особо важных линий и объектов.

«Морские оптоволоконные кабели являются важной частью цифровой инфраструктуры для морских нефтегазовых установок, а новые меры улучшат телекоммуникационные услуги и помогут предотвратить возможные угрозы и справиться с ними», - пишет издание.

Взрывы на российских экспортных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли в конце сентября. Российские власти назвали произошедшее беспрецедентной диверсией. К такому же выводу пришла следственная группа, к работе в которой российских представителей не допустили. Однако назвать виновных там так и не смогли.

В середине ноября Служба безопасности Швеции опубликовала отчет о найденных рядом с трубопроводами следах взрывчатки, что, по мнению ведомства, подтверждает факт целенаправленной диверсии на «Северных потоках». Согласно опубликованной информации, при осмотре места ЧП обнаружены обширные повреждения в результате взрывов.