Медведев допустил отмену моратория на смертную казнь в России

Так он прокомментировал случаи антироссийских действий иностранных студентов и граждан страны.

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в стране может быть отменен.

По его словам, это вопрос выбора средств защиты интересов россиян, государства и общества. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале, комментируя случаи антироссийских действий иностранных студентов и граждан страны.

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии)», - отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, «в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России».

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что в России не следует возвращать смертную казнь, так как люди должны иметь шанс на исправление.

В свою очередь, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предположил, что в России могут вернуться к высшей мере наказания, смертной казни. Но, по его мнению, на данном этапе исторического развития России смертная казнь стране не требуется.