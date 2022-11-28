Президент Румынии потребовал разместить больше сил НАТО на восточном фланге

Кроме того, Клаус Йоханнис выразил благодарность генсеку альянса за его «усилия по координации модернизации НАТО» и отметил важность более мощных сил сдерживания на восточном фланге.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что необходимо ускорить реализацию новой стратегии альянса, согласно которой на восточном фланге Североатлантического блока численность сил высокой готовности будет увеличена до трехсот тысяч человек.

«Сегодня мы вместе оценили ситуацию с безопасностью на евроатлантическом пространстве. В беседах с господином генеральным секретарем (НАТО) я подчеркнул необходимость как можно быстрее реализовать решения, принятые на историческом саммите в Мадриде в этом году», - передают его слова РИА Новости.

Кроме того, Йоханнис выразил благодарность генсеку альянса за его «усилия по координации модернизации НАТО» и отметил важность более мощных сил сдерживания на восточном фланге.

«Реализация Стратегической концепции приведет к повышению роли нашего альянса, от которого зависит не только безопасность евроатлантического пространства, но и стабильность международного порядка», - добавил румынский лидер.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал три случая, показавших несостоятельность НАТО. Володин начал с крушения румынского истребителя над Черным морем. Следующие два показательных инцидента - взорвавшийся в Загребе украинский беспилотник и упавшая в Польше ракета. Спикер особо подчеркнул, что украинский беспилотник, произведенный около 50 лет назад в СССР, пролетел через воздушное пространство трех стран Североатлантического блока.