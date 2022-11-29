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Times of Israel: украинская делегация прибыла в Израиль просить о военной помощи

Сергей Лебедев
13:58 29.11.2022
Украинская сторона стремилась продвинуться в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах.
Times of Israel: украинская делегация прибыла в Израиль просить о военной помощи
© Фото: Ron Sachs, CNP, AdMedia, GlobalLookPress
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На прошлой неделе украинская делегация, в составе которой был высокопоставленный военный командующий, посетила Израиль для того, чтобы заручиться помощью в сфере обороны. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Известно, что прошло несколько встреч. Украинская сторона стремилась продвинуться в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах. Также израильские власти призвали предоставить оружие Киеву.

Напомним, недавно Министр обороны Израиля заявил о неготовности поставлять Киеву вооружение. Бени Ганц отметил, что есть оперативные ограничения.

Также он выразил свою приверженность поддержке Украины посредством поставки гуманитарной помощи и спасающего жизни защитного оснащения.

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