Times of Israel: украинская делегация прибыла в Израиль просить о военной помощи

Украинская сторона стремилась продвинуться в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах.

© Фото: Ron Sachs, CNP, AdMedia, GlobalLookPress

На прошлой неделе украинская делегация, в составе которой был высокопоставленный военный командующий, посетила Израиль для того, чтобы заручиться помощью в сфере обороны. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Известно, что прошло несколько встреч. Украинская сторона стремилась продвинуться в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах. Также израильские власти призвали предоставить оружие Киеву.

Напомним, недавно Министр обороны Израиля заявил о неготовности поставлять Киеву вооружение. Бени Ганц отметил, что есть оперативные ограничения.

Также он выразил свою приверженность поддержке Украины посредством поставки гуманитарной помощи и спасающего жизни защитного оснащения.