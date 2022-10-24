Министр обороны Израиля заявил о неготовности поставлять Киеву вооружение

Бени Ганц особо обратил внимание министра обороны Украины на оперативные ограничения, с которыми сталкивается Израиль.

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Министры обороны Израиля и Украины Бени Ганц и Алексей Резников провели телефонный разговор, в ходе которого израильский министр подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Израиля.

Бени Ганц в ходе разговора особо обратил внимание министра обороны Украины на оперативные ограничения, с которыми сталкивается Израиль.

«В результате этого Израиль не будет поставлять системы вооружений Украине», - передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В Министерстве обороны Израиля добавили, что Ганц особо подчеркнул, что израильская позиция заключается в поддержке украинского народа и Запада, и выразил свою приверженность поддержке Украины посредством поставки гуманитарной помощи и спасающего жизни защитного оснащения.

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что Израиль предоставил Украине полезные разведданные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как сообщает СМИ, ближневосточное государство поделилось информацией о дронах иранского производства, которые якобы используются Российской Федерацией в ходе спецоперации на Украине.