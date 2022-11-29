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В Черном море выявили превышение содержания тяжелых металлов

Сергей Лебедев
12:40 29.11.2022
Исследование у берегов своей страны провели турецкие ученые.
В Черном море выявили превышение содержания тяжелых металлов
© Фото: Martin Siepmann, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Ученые турецкого Черноморского технического университета выявили в пробах воды превышение содержания тяжелых металлов в Черном море у берегов Турции. Так, например, обнаружено большое количество свинца, меди и мышьяка.

Кроме того, специалисты выявили такие токсичные металлы, как стронций, никель, ванадий, алюминий, лантан и кобальт. Об этом сообщает агентство DHA.

Отмечается, что высокое содержание меди и свинца наблюдается в близких к Грузии районах Хопа, Чамбурну и Чаели. Это связано с большим количеством шахт.

Напомним, недавно ученые обнаружили последствия ядерных катастроф на дне озера в Крыму. Специалисты объяснили, что в окружающую среду попадал стронций-90, представляющий собой долгоживущий радиоактивный нуклид.

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