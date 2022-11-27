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Президент Казахстана прибыл в Россию для переговоров с Путиным

Елизавета Потейчук
20:05 27.11.2022
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву по приглашению президента России.
Президент Казахстана прибыл в Россию для переговоров с Путиным
© Фото: Арам Нерсесян РИА Новости
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с официальным визитом. Завтра, в понедельник, состоятся переговоры лидера Казахстана и президента России Владимира Путина. Отмечается, что главы государств в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы президента Казахстана.

Напомним, что ныне действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах главы государства, которые состоялись 20 ноября. Токаев набрал 81,31% голосов избирателей. Согласно данным ЦИК республики, явка на досрочных президентских выборах в Казахстане составила 69,44%.

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