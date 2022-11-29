В КНР заявили о незаконном вторжении ракетного крейсера США в китайские воды
Американский ракетный крейсер Chancellorsville вторгся в китайские воды у островов Наньша без разрешения правительства КНР. Об этом сегодня заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.
В Минобороны Китая отметили, что действия ВМС США нарушили суверенитет и безопасность КНР. Силы НОАК организовали мероприятия для предупреждения и сопровождения крейсера. Американский корабль в итоге покинул воды у островов Наньша.
«Это является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря», - говорится в заявлении Минобороны Китая.
Напомним, недавно официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что США грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая, а также являются серьезной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе.