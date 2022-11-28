Работу Большого адронного коллайдера остановили из-за экономии энергии

В следующем году планируется сократить эксплуатацию комплекса на 20%.

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В понедельник Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила работу Большого адронного коллайдера. Это сделали ради экономии электроэнергии.

Кроме того, в следующем году планируется сократить эксплуатацию комплекса на 20 процентов. Об этом говорится в заявлении Центра ядерных исследований.

Напомним, после введения антироссийских санкций Европу охватил энергетический кризис. За несколько месяцев в странах ЕС рекордно выросла инфляция.

Высокие счета за отопление уже сейчас вынуждают европейцев экономить буквально на всем.