На протестной волне: Европу лихорадят общенациональные забастовки и митинги

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Десятки тысяч людей вышли на улицы греческих городов в знак протеста против роста цен на энергию и снижения уровня жизни. В стране объявлена всеобщая забастовка. Пока на сутки. Активнее всего митингуют в Афинах. Там настоящий коллапс, дошло до столкновений с полицией. В волне протестов, накрывших Европу, разбиралась Дария Сенникова.

В беспорядки и стычки с полицией переросла акция протеста в Афинах. Силовиков забросали бутылками с зажигательной смесью. Несмотря на будний день на улицах греческих городов многолюдно. Греческие профсоюзы объявили суточную общенациональную забастовку. Так протестующие выражают недовольство рухнувшим уровнем жизни и стремительно растущими ценами на электроэнергию.

По всей Греции закрылись магазины, кафе, а также множество предприятий и компаний. Те, кто не знал о забастовке, до сих пор ждут открытия станций метро и случайных автобусов, но водители тоже протестуют.

«Наша зарплата должна вырасти, должен быть установлен предел цен, отменнн НДС. Правительство должно прекратить уничтожать нашу работу и наше будущее. Мы хотим жить, а не выживать», - заявил учитель Димитра Тасоу.

Едва не остановили работу и авиадиспетчеры, авиакомпании перестраховались и отменили десятки рейсов.

С греческими профсоюзами солидарны объединения трудящихся Германии. Работники одного из крупнейших автоконцернов предупреждают, если в стране ничего не изменится, они не встанут за станки. В Германии как и в других европейских странах: катастрофическая инфляция и шокирующие цена за электроэнергию.

В Австрии тоже неспокойно. В Вене на днях не вышли на работу врачи. На транспарантах так и написано: «Не можем работать так плохо, как нам за это платят».

В Италии у людей те же требования. Лихорадит от протестов с начала недели.

«У нас больше нет возможности выжить, бизнес и семьи уже не могут выстоять, как и государство, чиновники уже на коленях. Нет возможности выжить при таких нелепых, спекулятивных и иррациональных ценах», - рассказала президент торгово-промышленной палаты Палермо Патриция ди Дио.

В Мадриде посетители кафе и баров несколько минут ужинали в темноте: рестораторы погасили в заведениях свет, чтобы привлечь внимание властей, так как им нечем платить по коммунальным счетам.

«Нужно принять какие-то меры, в противном случае, под угрозой окажутся более 300 000 заведений - отели, бары, рестораны, которые уже на грани закрытия», заявил глава Испанского объединения гостиничного бизнеса Хосе Луис Изуэль.

Забастовки проходят и в столице Европейского Союза. На улицах Брюсселя весь день перебои в работе общественного транспорта. Один из аэродромов Бельгии вообще закрыли, коммерческие рейсы отменили.

«Сегодня национальная манифестация, которая затронула сразу несколько секторов аэропорта. У нас ограниченны возможности при транспортировке, досмотре, регистрации и уборке», - рассказал пресс-секретарь аэропорта Брюсселя Ихсан Чиуа Лехли.

Между тем, в Еврокомиссии снова ни к чему не пришли обсуждая «потолок» цен на весь импортируемый газ. Идее - третий месяц. Чем дольше ее обсуждают, тем больше несогласных с ней. Вместо ценового ограничения еврокомиссары предлагают некий «механизм корректировки рынка».

Обсуждают и совместные закупки энергоносителей - несколькими странами разом, чтобы было выгоднее.

Не договорились представители европейских стран и в вопросе выделения Украине очередного транша на 3 миллиарда евро из обещанных весной 9-ти миллиардов. Хотя уже завели речь о новом пакете помощи - на следующий год. Речь идет о транше в 18 миллиардов евро. Причем все финансовые издержки, в том числе выплату процентов по этому кредиту, должны взять на себя страны ЕС.