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В центре Омска загорелся склад торгового комплекса

Сергей Лебедев
06:42 28.11.2022
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
© Видео: aomsk, vk.com © Фото: ГУ МЧС по Омской области
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В понедельник утром на улице Березовского в центре Омска произошло возгорание в складском помещении торгового центра. Огонь удалось локализовать спустя два с половиной часа.

«На месте происшествия от МЧС работают 122 человека и 22 единицы техники. Организовано шесть звеньев газодымозащитной службы», - заявили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара в данный момент устанавливается.

Напомним, недавно в центре Москвы произошел пожар на цветочном складе. Он был вскоре потушен, а его арендатор и специалист по безопасности задержаны. В результате инцидента погибли восемь человек.

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