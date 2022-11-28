Вместо пушки, гаубицы и миномета: артиллеристы рассказали о задачах САО «Нона-С» в зоне спецоперации

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Артиллерийская установка 2С9 «Нона-С», работающая на Артемовском направлении специальной военной операции, может поражать несколько целей сразу и заменяет одновременно пушку, миномет и гаубицу. Об этом «Звезде» рассказали российские военнослужащие.

«Она (артиллерийская установка. — Прим.ред.) готова поражать несколько объектов сразу. Готова поражать очень быстро, уничтожать, подавливать. Получаем огневую позицию, быстро ориентируемся и выстреливаем, пять минут максимум и уезжаем оттуда», — пояснил командир батареи с позывным «Аргун».

Самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона-С» — уникальная артиллерийская система. Облегченный корпус позволяет десантировать САО вместе с подразделениями ВДВ. Она сочетает в себе функции разных орудий: пушки, гаубицы и миномета. Дальность стрельбы у самоходки относительно не большая — в пределах десяти километров. Однако боевая машина специально задумывалась для огневой поддержки непосредственно в бою.

«Предназначена для того, чтобы уничтожать технику противника, самого противника бить по блиндажу. Противник несет существенные потери и зажимается потихоньку в кольцо», — рассказал командир САО «Нона-С» с позывным «Черный».

Российские войска сейчас планомерно берут Артемовск в Донецкой Народной Республике (ДНР) в кольцо. В городе идут уличные бои, продолжается зачистка промзоны, а у националистов с каждым днем остается все меньше возможностей доставлять в город боеприпасы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения. Киевский режим при этом бросает, в частности, на Артемовское направление все новые силы националистов, неся огромные потери.