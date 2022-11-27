В Конгрессе США предупредили об ужесточении надзора за выделением Киеву военной помощи

Большинство конгрессменов, как со стороны республиканцев, так и демократов согласны с тем, что к выделению помощи Киеву нужно подходить более ответственно.

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Член комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине.

По словам Маккола, большинство конгрессменов, как со стороны республиканцев, так и демократов согласны с тем, что к выделению помощи Киеву нужно подходить более ответственно. При этом, указал политик, Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

«Мы будем обеспечивать больше надзора, прозрачности и ответственности», - сказал Маккол в интервью телеканалу ABC.

Ранее заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона означало бы победу России.