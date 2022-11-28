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Spiegel: в Бундестаге пожаловались на холод в кабинетах

Семен Лавров
05:29 28.11.2022
Температура в кабинетах и залах заседаний не поднимается выше 19 градусов, при этом коридоры не отапливаются вообще.
Spiegel: в Бундестаге пожаловались на холод в кабинетах
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Депутат «Партии Зеленых» Ренате Кюнаст заявила, что в кабинетах Бундестага стало холодно, из-за введенного режима экономии газа на отопление. Немецкий парламентарий сообщила, что ей приходится работать в зимней одежде, однако даже это не защитило ее от простуды.

«Это балаган! Очевидно, администрация не контролирует ситуацию» - приводит ее возмущение обозреватель Тим Нойман в своей статье для Spiegel.

При этом закон, предусматривающий ограничение на потребление газа для отопления нежилых помещений, был представлен соратником Кюнаст по партии, министром экономики Германии Робертом Хабеком.

Ранее уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль сообщила о нехватке средств для обеспечения немецкой армии вооружением и амуницией. По словам чиновницы, ситуацию с отсутствием у солдат Бундесвера теплой и непромокаемой униформы надо решать как можно скорее.

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