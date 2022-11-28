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Командующий ВДВ наградил отличившихся в зоне спецоперации военнослужащих

05:45 28.11.2022
Десантникам вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», именные ножи и грамоты от командующего.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащих Воздушно-десантных войск, отличившихся в ходе специальной военной операции, наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу». Кадры награждения опубликовало Минобороны России.

Государственные награды российским десантникам вручил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. Военные были награждены орденами Мужества, медалями «За отвагу», именными ножами и грамотами от командующего.

Теплинский поблагодарил воинов «крылатой пехоты» за мужество и героизм, а также пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения домой с победой.

Ранее на передовой спецоперации вручили награды отличившимся военнослужащим Западного военного округа, в том числе призванным в ходе частичной мобилизации.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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