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Отличившихся военнослужащих ЗВО наградили на передовой

Алиса Краузе
05:45 10.11.2022
МО опубликовало кадры награждения военнослужащих подразделений ЗВО, отличившихся в ходе спецоперации.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащим подразделений Западного военного округа были вручены награды за мужество, отвагу и отличие, проявленные в зоне проведения специальной военной операции. Среди отличившихся бойцов присутствовали граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

Кадры церемонии опубликовало Минобороны РФ. На передовой медали Министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции» военнослужащим вручил заместитель командующего общевойсковым объединением Западного военного округа полковник Александр Русанов.

Полковник Александр Русанов поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после награждения бойцы вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.​

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