Почти 1,7 тысячи человек задержаны в Алма-Ате за сутки

Почти 1,7 тысячи участников незаконных акций, мародерств и других преступлений задержаны в Алма-Ате 11 января. Об этом сообщил информационный центр комендатуры города.

«Всего задержано 1 тысяча 678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений», - цитирует сообщение центра РИА Новости.

Уточняется также, что изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1 тысяча 476 боеприпасов.

В комендатуре добавили, что за сутки зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города. В частности, на пяти блокпостах задержаны 38 человек, представляющих оперативный интерес. В колл-центры комендатуры граждане направили 136 сигналов, требующих оперативного реагирования, на пульт «102» поступило 881 сообщение. Все сообщения отработаны, уточнили в ведомстве.

Протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми против двукратного повышения цен на сжиженный газ выступили жители городов Жанаозен и Актау. Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения.

Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и приступили к контртеррористической операции, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также обратился за помощью к ОДКБ, которая направила в страну миротворческие силы. Во вторник, 11 января, Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции пройдена и миротворцы покинут страну в течение 10 дней.