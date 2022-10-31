ФСБ рассекретила данные о преступлениях «Армии Крайовой» в годы войны

Среди увидевших свет документов справки о совершенных военных преступлениях и терактах на территории Белоруссии и Литвы.

© Фото: Anna Ferensowicz ZUMAPRESS.com Globallookpress

Рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны свидетельствуют о том, что боевики польской «Армии Крайовой» совершали многочисленные убийства простых граждан. Таким образом они пытались сорвать мирную жизнь на освобожденных территориях, отметили в ФСБ, рассекретившей архивы.

Среди документов множество справок и донесений, среди которых перечень терактов на территории Белоруссии и Литвы в 1944 году и с января по апрель 1945 года. В документах ведется речь о подпольщиках, деятельностью которых управляли из Лондона, пишет РИА Новости.

В годы войны «Армия Крайова» вела активную борьбу против Красной армии, рассчитывая на возрождение «великопольского государства» на территории Западных Украины и Белоруссии.