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Сказка в сердце столицы: на Красной площади заработал ГУМ-Каток

Наталья Панталёва
22:11 28.11.2022
Своих гостей ГУМ-Каток встречает в 17 раз, работать ледовая площадка будет до самой весны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Красной площади открылся ГУМ-Каток. В этом году его оформили в русской стилистике. Синяя роспись на белом красиво смотрится на фоне зимнего пейзажа. Настоящая зимняя сказка у стен Кремля. Сотни огней, иллюминация и украшенная елка, а еще играет новогодняя музыка. Звучат песни из любимых советских фильмов. Своих гостей ГУМ-Каток встречает в 17 раз. Новому сезону дало старт ледовое шоу Татьяны Навки. Известные фигуристы представили фрагмент спектакля «Шахерезада» по мотивам собрания арабских сказок «Тысяча и одна ночь». В главных ролях фигуристы - Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Петр Чернышев и сама Татьяна Навка.

«Все мы знаем книгу "Тысяча и одна ночь", когда Шахерезада рассказывает сказки. Я сделала шоу на тему сказок. Придумали роль для Камилы Валиевой. Я счастлива, что у зрителей есть возможность прийти к нам и посмотреть на это невероятное чудо», - рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

После ледового шоу все желающие смогли опробовать лед. Площадь покрытия составляет почти шесть тысяч квадратных метров. Кататься можно даже в плюсовую температуру: благодаря специальной технологии лед остается в отличном состоянии, даже когда на улице до плюс десяти градусов. Поэтому каток будет работать до самой весны, а точнее до 28 февраля следующего года. Сегодня здесь особенный день - гости встречаются с чемпионами. Если повезет, то можно взять пару уроков у олимпийцев.

«Я как дитя. Я сюда пришла, замерзла, но я так счастлива. Потому что праздник, как для детей. Вот как мы ждали в детстве елку, вот я также себя чувствую», - призналась гостья катка.

Рядом с ледовой площадкой можно согреться горячим чаем. Одновременно на Красной площади открылась ярмарка. В домиках-ларцах продаются разные сладости, украшения, елочные игрушки, новогодние подарки. Также для детей и взрослых работают карусели. И каток, и ярмарку, оформили в одинаковой стилистике Гжели. Эта знакомая многим роспись с бело-синим узором считается самым зимним орнаментом.

Кстати, доходы от праздничных новогодних мероприятий в Москве направят на поддержку бойцов специальной военной операции. Такое решение приняли москвичи. Голосование проходит на портале «Активный гражданин». По словам мэра Москвы, необходимо поздравить бойцов на передовой и оказать внимание семьям мобилизованных.

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